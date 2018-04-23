Sivas'ın Hafik, Ulaş, Suşehri ve Zara ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Hafik'teki program, Kaymakam Vekili Ömer Sait Karakaş ve Belediye Başkanı Mitat İlhan'ın ilçe halkı ve çocukların bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı.

Şiirlerin okunduğu ve çeşitli gösterilerin sunulduğu kutlama programında, balon patlatma, kaşıkla yumurta taşıma yarışmaları düzenlendi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Ulaş

Ulaş ilçesinde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ulaş Spor Salonu'nda devam eden programda, Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Dünyada ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen, milli egemenliğine dayanan demokrasinin ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincimizi paylaşıyoruz." dedi.

Öğrencilerin şiir okuduğu, anaokulu ve Ulaş İlkokulu öğrencilerinin gösteri sunduğu kutlama programında, yumurta taşıma, çuval ve balon patlatma gibi oyunlar oynandı, dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Törene, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Seda Kırbaş, daire amirleri, öğretmenler siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonrası öğrenciler Kaymakam Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Suşehri

Suşehri ilçesinde Yalnızbağlar Mahallesi, Halk Pazarı alanında yapılan tören, daygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Hürriyet İlkokulu öğretmeni Melahat Doğruyol, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Program sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Törene, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, öğrenciler ve veliler katıldı.

Zara

Sivas'ın Zara ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Program kapsamında ilk olarak Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Mehmet Akif İlkokulu bahçesinde devam eden kutlamalarda konuşan Kaymakam Yunus Kızılgüneş, 98 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dualar eşliğinde açıldığını belirterek, öğrencilerin bayramını kutladı.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Ortaokulu ana sınıfı ve ilköğretim okulu öğrencileri gösterileri sundu.