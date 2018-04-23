Silifke ve Gülnar ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Silifke ilçesindeki kutlama programı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na bırakılmasıyla başladı.

Silifke Şehir Stadyumu'nda devam eden programda, halk oyunları ekipleri ve çeşitli gruplar gösteriler sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, konuşmasında, "Milli mücadelenin başladığı tarih, böyle büyük sıkıntıların yaşandığı, aziz milletimizin canına kast eden emperyalizmin aziz vatan topraklarını işgal ettiği bir tarihtir. Ama aziz milletimiz tarihin her döneminde karşı karşıya kaldığı zor ve sıkıntılı şartları aşmış, kara bulutları dağıtmıştır. 23 Nisan 1923, Türk milletinin adeta yeniden doğduğu kutlu bir gündür ve aziz milletimizin gönlünde çok önemli bir yere sahiptir." dedi.

Programda daha önce çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Töreni, İlçe Kaymakamı Şevket Cinbir ile Belediye Başkanı Mustafa Turgut da izledi.

Gülnar ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, Gülnar Şehir Stadyumu'nda sürdü.

İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, buradaki konuşmasında, 23 Nisan'ın, ulusal egemenliğin çocuklara bayram olarak armağan edildiği bir gün olduğunu söyledi.

Etkinlik, çeşitli gösterilerle devam etti.