-Vali Varol'un vatandaşları selamlaması ve öğrencilerin gösterisi Amasya ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Amasya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'in Yavuz Selim Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Program, daha sonra Çelebi Mehmet Meydanında devam etti. Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve Kurmay Albay Zafer Uğur, vatandaşların ve çocukların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ve şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu.

Program, öğrencilerin protokol üyelerine kendilerinin hazırladıkları hediyeleri vermesiyle son buldu.