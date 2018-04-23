Muş Valisi Aziz Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarını oluşturan TBMM'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururu ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin değerli varlığı olan çocuklarımızın, en uygun ortamlarda yetişmeleri ve ileriye dönük adımlarında hiçbir sıkıntı ve güçlük yaşamamaları temel amaçlarımız arasındadır. Devlet ve millet olarak, 21. yüzyıl dünyasının gerisinde kalmamak ve çocuklarımızın eğitim ve yaşam koşullarını en üst seviyeye çıkarabilmek için öncelikle, onlara çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmalı ve buna yönelik ortamlar hazırlamalıyız.

Geleceğin yetişkinleri olarak topluma yön verecek çocuk ve gençlerimizi, hukuka saygılı, kurallara uyan, yeniliklere açık, bakış açısı geniş ve özgür düşünceye sahip insanlar olarak yetiştirmeliyiz. Bu umutla 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum."