Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toprak, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 98. kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

TBMM'nin 23 Nisan 1920'den bugüne kurtuluş mücadelesi ve demokrasi tarihinin sembolü olduğunu ve "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla milletin ayağına prangalar vurulmasına müsamaha göstermediğinin en somut tecellisi olduğunu ifade eden Toprak, şunları kaydetti:

"TBMM Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğünün, milletimizin egemenliğine ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının eşsiz bir eseridir. Atatürk'ün bu eşsiz eseri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kıymetli çocuklarımıza armağan etmesi şanlı bir maziye sahip olan yavrularımızı, geleceğe güvenle bakabilmemizin en güçlü teminatı olarak görmesindendir. Millet olarak inanıyoruz ki bugünün çocukları bu kıymetli hediyenin ruh ve şuuruyla geleceğin müreffeh Türkiye'sini inşa ederek barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir. Kendilerine atfedilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirecek olan çocuklarımızı ülkesini ve milletini seven, kendine güvenen, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı gençler olarak yetiştirebilmek ortak sorumluluğumuz ve öncelikli hedefimizdir."

Toprak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare eden ilk Meclis'teki tüm milletvekilleri ile şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini dile getirerek, ülke ve dünya çocuklarının bayramını kutladı.