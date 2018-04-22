Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gümrükçüoğlu mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinin, Türk milletinin bağımsızlık meşalesini alevlendiren önemli adımlarından biri olduğunu belirtti.

Bu tarihin, vatanın dört bir tarafının işgal edildiği, milletin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde, Türk milletinin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsali olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Türk milletinin, tüm imkansızlıklara rağmen ayağına pranga vurulmasına izin vermediğini, o çetin mücadeleyi zaferle neticelendirdiğini göstermiştir. Bir millet ve devlet olarak yeniden tarih sahnesine çıkma yolunda önemli kararlar alan, en önemlisi de millet egemenliğini esas alarak kurulan TBMM 98. yaşına girmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu günü tüm dünya çocuklarına armağan ederek, gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymuştur."

Gümrükçüoğlu, çocukların geleceğin teminatı olduğunun altını çizerek, şunları ifade etti:

"Çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeleri en büyük arzumuzdur. Çocuklarımızın özgür düşünceli, donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, çocuklarımıza aydınlık yarınlar dilerim."