Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Karaloğlu, mesajında, 23 Nisan 1920'nin milli tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu, ecdadın o gün, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla kenetlendiğini ve bağımsızlığından ödün vermeden çıktığı ve büyük mücadeleler verdiğini kaydetti.

İstiklalin temini kadar istikbalin tesis edilmesi gerektiği düşüncesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklara armağan edildiğini hatırlatan Karaloğlu, yaklaşık bir asırdan bu yana, tüm dünya çocuklarıyla birlikte bugünün kutlandığını aktardı.

Bugünün çocuklara armağan edilmesinin ülkenin ve cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunun genişliğini gözler önüne serdiğini belirten Karaloğlu, "Bugün ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, güzel şehrimiz Antalya'da da 23 Nisan'ı birbirinden önemli ve anlamlı etkinliklerle kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın gülen yüzü ve gözlerindeki ışık, yarınları inşa yolunda bizlere güç veriyor. Bugün dünyadaki tüm çocuklara armağan edilmiş bir gündür." dedi.

Karaloğlu, bu coşkuyu dünyaya yaymak amacıyla 15 ülkeden 350 çocuğu da şehirde ağırlayarak onları bu bayrama ortak etmenin heyecan ve gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Bu duygularla, 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, meclisin kuruluşundan itibaren hizmeti geçen tüm büyükleri ve bu kuruluşun mimarı aziz şehitleri minnet ve şükranla andıklarını aktaran Karaloğlu, geleceğin teminatı çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 98. yıl dönümünü kutladı.