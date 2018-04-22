Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihinin, Türk milleti için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Türk milletinin bu mücadelesini Türkiye Büyük Millet Meclisi ile taçlandırarak, istikbalini tüm dünyaya ilan ettiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'yla zor günler yaşayan yüce Türk milleti Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir azim ve kararlılıkla yeniden hürriyetine, bağımsızlığına kavuşmuştur. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' diyerek cumhuriyetimizin temellerini atmıştır. Mustafa Kemal Atatürk bu önemli günü egemenliği ve bağımsızlığı sonsuza kadar sürdürecek geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan etmiştir çünkü kahraman Türk milletinin eşsiz çocukları bu ülkenin yarınları, istikbali, ümitleri, geleceğidir. 'Küçük hanımlar, küçük beyler sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltılarısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz' diyen Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarımızın her zaman rehberi, ışığı, yolu olmuştur.

Demokrasinin, aziz Türk milletinin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 98. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnetle ve rahmetle anıyorum."