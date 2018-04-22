Samsun Valisi Osman Kaymak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kaymak mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Atatürk, çağdaş uygarlık seviyesinin aşılmasında, geleceğin teminatı ve Türk milletinin en değerli varlığı olarak gördüğü çocuklara, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı armağan ederek onlara duyduğu güveni, sevgiyi ve verdiği önemi gösterdiğini dile getiren Kaymak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın bu sorumluluğun bilinci ile hareket ederek çalışacaklarına, cumhuriyetimizi lider ülke yaparak yaşatacaklarına, aydınlık yarınlarımızın mimarları olacaklarına inancımız sonsuzdur. Bizler de ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaya yönelik tüm çabalarında onlara destek verecek, her zaman yanlarında olacağız. Sevgili çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere bayram olarak armağan ettiği bu anlamlı gün, milletimizin gurur ve coşku günüdür. Sizler ülkemizin geleceği, milletimizin umudusunuz. Ulusumuzun en değerli varlığı çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidirler. Sevgi dolu yüreğiniz, hoşgörünüz ve iyi niyetiniz barışın temelini oluşturacaktır. Önümüzdeki yıllarda önemli görevlere gelecek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek ve yarınlara taşıyacaksınız. İmza atacağınız başarılarla ülkemizin hedeflerini yakalamasında belirleyici rol oynayacaksınız."

Kaymak, bu duygu ve düşüncelerle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını aktararak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.