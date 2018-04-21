CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Bu halk, egemenliğine sahip çıkacak, Çocuk Bayramı da olan günde, çocuklarının mutlu, özgür, refah içerisinde bir ülkede yaşaması için doğru kararı verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "98 yıl önce, dünyanın en badireli olaylarını atlatan, Kurtuluş Savaşı'nı yöneten, egemenliği tek adamdan, şahıstan alarak millete veren, Gazilik unvanına sahip Millet Meclisi kurulmuştur. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı gibi tarihin gördüğü en önemli savaş sürüyorken bile Meclis'e danışmayı, oranın verdiği karara göre hareket etmeyi ihmal etmemiştir." ifadelerini kullandı.

Meclis'in Kurtuluş Savaşı'nı denetleyebilecek kadar güçlü olduğuna değinen Erkek, bunun daha sonra örneği görülemeyecek bir yetki olduğuna işaret etti.

Meclis'in açılışının uluslararası alanda da büyük etkisinin bulunduğunu anımsatan Muharrem Erkek, şöyle devam etti:

"Bağımsızlık yolunda mazlum milletler kendilerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni örnek almışlardır. Bildiğimiz gibi Büyük Atatürk, 23 Nisan 1924'te, bu günün bayram olarak kutlanmasına karar vermiş, bu tarihten 5 yıl sonra ise 23 Nisan 1929'da bu özel bayramı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan ilk defa 1929 yılında 'Çocuk Bayramı' olarak da kutlanmıştır. Egemenliğin saraydan alınarak halka verildiği bir devrimin yıl dönümünde maalesef, aynı egemenliğin milletten ve onun iradesinin yansıdığı Meclis'ten alınarak tek adama, saraya verilmesi söz konusudur. Bu halk, egemenliğine sahip çıkacak, Çocuk Bayramı da olan günde, çocuklarının mutlu, özgür, refah içerisinde bir ülkede yaşaması için doğru kararı verecektir. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli iradenin tecellisini sağlayarak, bu büyük devrimi gerçekleştirenleri saygı ve minnetle anıyorum. Geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın bayramı kutlu olsun."