Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Besime Özderi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ecrin Tokur'a bıraktı.

Vali Kamçı, Valiliğe gelen 3 çocuğu makamında karşıladı.

Çocuklar, Vali Kamçı'ya çiçek takdim etti. Daha sonra Vali Kamçı, makamını 4. sınıf öğrencisi Ecrin Tokur'a devretti.

Programda konuşan Vali Kamçı, 23 Nisan'ın ulu önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu söyledi.

Kamçı, "Çocuklarımıza güveniyoruz, onlar yarınlarımızı üstlenecek kişiler. Şimdiki çocuklar daha başarılı, daha zeki oluyor. Bunda okullarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin katkısı olduğunu düşünüyorum. Çok daha iyi yetişiyorlar. Gelişen dünya şartlarına göre de iyi yetişmeleri gerekir. Tüm dünya çocuklarını bayramını kutluyorum." dedi.

Tokur, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Dünya çocuklarıyla el eleyiz. Öncelikle şehrimizle ilgili büyük bir sıkıntının olmadığını belirtmek isterim. İkili eğitimden tam gün eğitime geçmek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 hedeflerinde bulunmaktadır. Bizim de bu hedefte emin adımlarla ilerlediğimizi belirtmek istiyorum. Okulda bize eğitim veren, emeklerini esirgemeyen öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Öğrenci arkadaşlarımdan da ricam derslerine çalışsınlar, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılsınlar. Hayırseverlerimizden de ricam en güzel hayır olan okul yapımına katkıda bulunsunlar."

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tokur, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i arayarak 23 Nisan günü Harikalar Diyarı'nın çocuklara ücretsiz olmasını talep etti.

Çelik de Harikalar Diyarı'ndaki belediyeye ait tüm birimlerin 23 Nisan Pazartesi günü çocuklara ücretsiz hizmet vereceğini kaydetti.