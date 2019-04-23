23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 260 Çocuktan Oluşan Çocuk Korosu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gaziantep, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete çocuklarla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra Masal Parkı'nda devam eden törende konuşan Mete, Türk milletinin var olma mücadelesi içerisinde egemenliğini kesin olarak ilan ettiği, tarihin nişanesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Etkinlikler kapsamında, Büyükşehir Belediyesinin 260 çocuktan oluşan Çocuk Korosu sahne aldı, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi ve şiir okundu.

Kaynak: AA