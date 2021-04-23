23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 19 Mayıs ilçesinde törenle kutlandı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 19 Mayıs ilçesinde törenle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 19 Mayıs ilçesinde törenle kutlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Millet Meydanı'ndaki tören kısıtlı sayıda katılım ile gerçekleşti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, 19 Mayıs Belediyesi tarafından daha önce düzenlenen en güzel şiir okuma ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, belediye olarak çocukların evlerinde kaldığı salgın sürecinde güzel ve eğlenceli vakit geçirmeleri için yarışmalar düzenlediklerini ve yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdiklerini söyledi.

Törenin ardından protokol üyeleri günün anısına öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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