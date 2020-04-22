"23 Nisan, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir" Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'in (TBMM) 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, kurtuluşun şehri Kütahya'da kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz" dedi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'in (TBMM) 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, kurtuluşun şehri Kütahya'da kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz" dedi.

Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl evlerde kutlanacağını belirten Vali Toraman, "23 Nisan 1920, tüm imkansızlıklar ve zorluklar içerisinde egemenliğin millet iradesine bırakıldığı, ezelden beri hür yaşayan Türk milletinin ebediyete kadar hür yaşayacağını tüm dünyaya haykırdığı gündür. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi üzerinde yükselen Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışı, bağımsızlığımıza ve cumhuriyetimize giden yolda atılan en önemli adımlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen İstiklal Mücadelesi, TBMM'nin açılışı, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması ve cumhuriyetimizin ilan edilmesiyle birlikte milli egemenliğe dayanan, tam bağımsız yeni Türk Devleti hedefine ulaşmıştır.Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından siz çocuklarımıza armağan edilen tek evrensel bayramdır. Bu durum, Atatürk'ün sizlere duyduğu sevgi ve sarsılmaz güvenin ifadesidir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza düşen görev Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesini yakalamak, gelişmiş toplumlar arasında söz sahibi olmak, büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçekleştirmektir. Sevgili çocuklar; Covid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl evlerimizde yaşayacağız. 23 Nisan'ın coşkusunu ve gururunu gelecek yıllarda yine meydanlarda, hep birlikte yaşamak için bu bayram evde kalmalıyız. TBMM'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bize bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA