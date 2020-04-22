"23 Nisan, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "23 Nisan, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir" - Haberler
23 Nisan, Güncel

"23 Nisan, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir"

Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'in (TBMM) 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, kurtuluşun şehri Kütahya'da kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz" dedi.

22.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:08

Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'in (TBMM) 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, kurtuluşun şehri Kütahya'da kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz" dedi.

Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl evlerde kutlanacağını belirten Vali Toraman, "23 Nisan 1920, tüm imkansızlıklar ve zorluklar içerisinde egemenliğin millet iradesine bırakıldığı, ezelden beri hür yaşayan Türk milletinin ebediyete kadar hür yaşayacağını tüm dünyaya haykırdığı gündür. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi üzerinde yükselen Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışı, bağımsızlığımıza ve cumhuriyetimize giden yolda atılan en önemli adımlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen İstiklal Mücadelesi, TBMM'nin açılışı, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması ve cumhuriyetimizin ilan edilmesiyle birlikte milli egemenliğe dayanan, tam bağımsız yeni Türk Devleti hedefine ulaşmıştır.Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından siz çocuklarımıza armağan edilen tek evrensel bayramdır. Bu durum, Atatürk'ün sizlere duyduğu sevgi ve sarsılmaz güvenin ifadesidir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza düşen görev Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesini yakalamak, gelişmiş toplumlar arasında söz sahibi olmak, büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçekleştirmektir. Sevgili çocuklar; Covid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl evlerimizde yaşayacağız. 23 Nisan'ın coşkusunu ve gururunu gelecek yıllarda yine meydanlarda, hep birlikte yaşamak için bu bayram evde kalmalıyız. TBMM'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bize bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haberler
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
İmamoğlu'ndan 'Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi' diyen Erdoğan'a yanıt geldi
İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Demet Akalın Mustafa Keser Muazzez Abacı Murat Dalkılıç
Spor Ersun Yanal Rüştü Reçber Ergin Ataman Ivan Obradovic Anderson Talisca
Daha Fazla Kız Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: "23 Nisan, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 15:17:57. #1.14#
title