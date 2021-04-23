23 Nisan törenleri TBMM'de başladı
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23 Nisan törenleri TBMM'de başladı

23 Nisan törenleri TBMM'de başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101. yıl dönümü nedeniyle Mecliste tören düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101. yıl dönümü nedeniyle Mecliste tören düzenlendi.

TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümü nedeniyle TBMM'de düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve diğer yetkililer katıldı. Şentop anıta çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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