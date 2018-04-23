23 Nisan Tatilinde En Fazla Talep Ege'ye Oldu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 23 Nisan tatilinde en fazla talebin Ege kıyılarına olduğunu belirtti. Üye acentelerden aldığı bilgiye göre, geçen yılla karşılaştırıldığında 23 Nisan'da tura çıkan kişi sayısının yüzde 30-50 arttığını belirten Bağlıkaya, "1 Mayıs resmi tatili de bildiğiniz gibi salı gününe denk geliyor. 23 Nisan-1 Mayıs arasındaki dönemi birleştirip daha uzun tura çıkan vatandaşlarımızın bu yöndeki paketlere ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

"YURT DIŞI TURLARA TALEP BİRAZ DÜŞTÜ"

Talebin daha çok yurt içi turlara yönelik olduğunu kaydeden Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"3 günlük kısa tatil nedeniyle talep daha çok yurt içi turlara yoğunlaştı. Ege kıyılarına talep çok yüksek seviyelerde bulunuyor. Özellikle Çeşme, Ayvalık, Marmaris ve Bodrum talebin yüksek olduğu, dolulukların yüksek seviyeye ulaştığı noktalar. Kültür turlarında Güneydoğu Anadolu turları, Kapadokya, Eskişehir ve Batı Karadeniz turları rağbet gördü. Kurdaki yükseliş nedeniyle yurt dışı turlara talep hızında bir parça düşme olsa da 23 Nisan ve 1 Mayıs tatillerini hafta sonu ile birleştirenler 2 gece 3 gün veya 3 gece 4 günlük paketlere ilgi gösterdi."