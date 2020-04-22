23 Nisan sosyal medyada: Bayramı evde kutlayacak olan çocuklar hazır
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Koronavirüs, 23 Nisan, Dünya, Haber

23 Nisan sosyal medyada: Bayramı evde kutlayacak olan çocuklar hazır

Çocuklar, Covid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamaya hazırlanıyor.

22.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:32
23 Nisan sosyal medyada: Bayramı evde kutlayacak olan çocuklar hazır

Çocuklar, Covid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamaya hazırlanıyor.

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında öğrenciler, uzaktan eğitim almaya devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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