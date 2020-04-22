23 Nisan sosyal medyada: Bayramı evde kutlayacak olan çocuklar hazır
Çocuklar, Covid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamaya hazırlanıyor.
22.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:32
Çocuklar, Covid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamaya hazırlanıyor.
Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında öğrenciler, uzaktan eğitim almaya devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com