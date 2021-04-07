23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?
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23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan sokağa çıkma yasağı olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar resmi açıklamaları takip ediyor ve duruma göre planlarını yapıyorlar. Peki, 23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?

Tatil planı yapanlar, seyahat planı yapanlar ve farkı amaçlarla 23 Nisan'da aktivite planlayanlar 23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı, sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?

23 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantıda önemli açıklamalar yaptı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadeleden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir temeli olmayan finans hareketlerine karşı önlemlerimizi alıyoruz. Ülkemizi büyütmeye çalışıyoruz. Üretim tarafında çarklar dönüyor. Salgın tedbirinden etkilenen yeme-içme sektöründekiler başta olmak üzere çözüm üretmeye çalışıyor, bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz. Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor." ifadelerine yer verdi.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldikçe sayfamızda paylaşılacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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