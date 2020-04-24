23 NİSAN ŞİLE'DE RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE KUTLANDI
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23 Nisan, Şile, Güncel, Haber

23 NİSAN ŞİLE'DE RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE KUTLANDI

TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İstanbul'un Şile ilçesinde de renkli görüntülerle kutlandı.

24.04.2020 02:23 | Son Güncelleme: 24.04.2020 02:23
23 NİSAN ŞİLE'DE RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE KUTLANDI

TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İstanbul'un Şile ilçesinde de renkli görüntülerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Garnizon Komutanı Hv. Sv. Kd. Albay Ali Beşir, Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Saraç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selami Keskin ve diğer protokol üyeleri saat 21.00'de Şileli Şehitler anıtı önünde İstiklal Marşını okudular. Bu sırada güvenlik ekipleri ile vatandaşlar da evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı'na eşlik etti. Daha sonra katılımcılar sosyal mesafe kuralları içerisinde Üsküdar caddesi ve Cumhuriyet caddesinde Türk Bayrağı ile polis ve jandarma araçlarının siren sesleri arasında yürüyüşe başladı. Yürüyüşe Şilelilerde marş, alkış ve ıslıklarla destek verdi.

Kaynak: DHA

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