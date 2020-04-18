23 Nisan şenliğine katılamayan Çinli çocuklardan Türkiye ve İzmir'e özel mesaj
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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, İzmir, Güncel

23 Nisan şenliğine katılamayan Çinli çocuklardan Türkiye ve İzmir'e özel mesaj

Çinli çocuklar, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Uluslararası Çocuk Şenliğine salgın nedeniyle katılamayınca mesajlarını ve gösterilerini Türkiye'ye video kanalıyla iletti.

18.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:13
23 Nisan şenliğine katılamayan Çinli çocuklardan Türkiye ve İzmir'e özel mesaj

Çinli çocuklar, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Uluslararası Çocuk Şenliğine salgın nedeniyle katılamayınca mesajlarını ve gösterilerini Türkiye'ye video kanalıyla iletti.

Korona virüsü mücadelesinde önemli aşama kaydeden Çin'den Türkiye'ye dostluk ve dayanışma mesajı geldi. Bu kapsamda her yıl Türkiye'ye gelen Çinli çocuklar, virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliğine katılamayınca Türkiye'ye videolu bir mesaj gönderdi.

Türkiye'ye özel gösteri

Okullarına dönmeye hazırlanan Çin'in Shuangliu eyaleti Chengdu kentinde Dongsheng İlkokulu öğrencilerinin Shuangliu Operası'nın yönettiği gösterisi büyük beğeni topladı. Dayanışma amacıyla çekilen videoda öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutlayarak sözlerini şu sözlerle noktaladı:

"Virüs bizi karantina altına aldı; ancak bu durum dostluğumuzu engelleyemez. Her zaman birbirimizi destekleyeceğiz ve birlikte çalışacağız. Gelecek bahar çiçekler açtığında çocuk şenliği festivalinize katılmak ve kutlamak için dört gözle bekliyor olacağız. Mutlu çocuk bayramları, mutlu Türkiye, mutlu İzmir."

Çinli çocukların mesajı ile çok duygulandıklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Dünya, kısa zamanda bu salgını yenecek ve dünyanın tüm çocukları barış içinde kol kola şenliklerde buluşacak" dedi.

"Gösteriyi izleyince çok duygulandım"

Başkanı Halil Arda, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın salgının ardından kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Çin'in salgına karşı çok iyi bir mücadele sergilediğini ve net kararlar uyguladığını vurgulayan Başkan Arda, "Çin, diğer birçok ülke gibi çok zorlu bir dönemden geçiyor; ancak aldıkları kararlar ile önemli aşama kaydettiler. Bu kararlar sayesinde Çin'in birçok yerinde okullar açılmaya başlandı. Karantina kararları da yavaş yavaş kaldırılıyor. Bizim de kardeş şehir olmak için çalışmalar yürüttüğümüz ve festivalimize davet ettiğimiz Chengdu şehrinin öğrencileri bu süreçte bizler için özel gösteri hazırlamışlar. Gösteriyi izleyince çok duygulandım. Onların bu dayanışma dolu mesajları bizleri umutlandırdı. Bahar yine gelecek, çiçekler açacak. Onların o küçücük kalpleri dünyaya umut aşılamaya devam edecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız vesilesiyle tüm dünya çocuklarını sevgiyle kucaklıyorum. Dünya kısa zamanda bu salgını yenecek ve dünyanın tüm çocukları barış içinde kol kola şenliklerde buluşacak" diye konuştu.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 22 yıldır Uluslararası Çocuk Şenliği düzenleniyor. Bu yıl 23.'sü düzenlenecek festival için son hazırlıklar yapılmış; Çin, Rusya, Makedonya, Romanya, Bulgaristan'ın yanı sıra Türkiye'den Bitlis, Samsun, Burdur ve Edirne'den gelecek konuk çocukların ve eğitmenlerin kalacakları yerler, gösteri takvimi, festivale ilişkin tüm çalışmalar tamamlanmıştı. Ancak Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan korona virüs salgını, festivalin de zorunlu olarak iptal edilmesine neden olmuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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