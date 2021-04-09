23 Nisan Resim Yarışması başvuruları tamamlandı
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23 Nisan Resim Yarışması başvuruları tamamlandı

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23 Nisan Resim Yarışması başvuruları tamamlandı

Çankaya Belediyesinin, Ulusal Egemenliğin 101. yılı dolayısıyla çocuklar için düzenlediği "Ulusal Egemenlik ve Atatürk" konulu resim yarışmasına başvurular tamamlandı.

Çankaya Belediyesinin, Ulusal Egemenliğin 101. yılı dolayısıyla çocuklar için düzenlediği "Ulusal Egemenlik ve Atatürk" konulu resim yarışmasına başvurular tamamlandı. Yarışmaya 769 çocuk başvurdu.

Çankaya Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği resim yarışmasına başvurular tamamlandı. "Hayal et özgürleş" başlığı ile "Ulusal Egemenlik ve Atatürk" konulu resim yarışmasına 769 çocuk katıldı. Çankaya Belediyesi başvurular sırasında yarışmaya katılmak isteyen çocuklar için dar gelirli bölgelerdeki okullarda sanat seti desteği de verdi.

Ulusal Egemenlik ve Atatürk coşkusunu anlatan çocukların resimleri, 6-8 yaş, 9-11 yaş, 12-13 yaş grubu olarak değerlendirilerek her grup için 3 kişiye başarı ödülü 15 kişiye de sergileme ve sanata teşvik ödülü verilecek.

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesi sanat eğitimcileri ve ressamları ile Çankaya Belediyesinin eğitimcilerinin değerlendireceği resim yarışmasının ödül töreni, pandemi şartları dikkate alınarak, 19-23 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlenecek. - ANKARA

23 Nisan Resim Yarışması başvuruları tamamlandı
23 Nisan Resim Yarışması başvuruları tamamlandı
23 Nisan Resim Yarışması başvuruları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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