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Güray Vural, Ali Cansun, 23 Nisan, DHA, Spor, Haber

23 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

Futbolcular ve çocuklarından 23 Nisan'a özel mesajlarArda Turan, Ali Cansun, Mehmet Topal, Soner Aydoğdu, Kenan Özer ve Güray Vural'ın aileleri, DHA aracılığıyla 23 Nisan'ı kutladı.

23.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:49
23 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

Futbolcular ve çocuklarından 23 Nisan'a özel mesajlar

Arda Turan, Ali Cansun, Mehmet Topal, Soner Aydoğdu, Kenan Özer ve Güray Vural'ın aileleri, DHA aracılığıyla 23 Nisan'ı kutladı.

SPOR CAMİASINDAN 23 NİSAN MESAJLARISpor camiası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajları yayımladı. Menajer Ömer Uzun: Beşiktaş, Elneny'nin 1 sezon daha kalmasını istiyor "Harun'un ayrılacağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor""Berke'yi Juventus istedi, ama..." "Beşiktaş, Kerim'i geçen sezon istedi" "Ravil Tagir için hem yurt içinden hem yurt dışından teklifler var" "Altınordulu Burak İnce, bütün Avrupa'nın radarında""Özellikle Türk oyunculara bir yönelme olacak" "İndirim konusunda Türkiye'deki oyuncularımıza bir talep gelmedi" "Berke iyi bir sezon geçirdi" "2'nci Dünya Savaşı'ndan beri futbol ilk defa bu kadar durdu" "Kulüpler, gelecekle ilgili de yavaş yavaş planlar yapmaya çalışıyorlar" "Psikolojik olarak zor bir süreç"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Futbol kapatılabilir, amatör branşlar kapatılmaz"Kulüplerin kötüye gitmesi futbolcuları da sıkıntıya sokar""Oyuncu sözleşmelerinde önümüzde bir kaos var""Düşme kalksın, lig fazla takım olsun""Milli takımımızın gidişatı iyi""Yabancı futbolcuların psikolojisi iyi değil"

UEFA'DA KRİTİK TOPLANTI

UEFA İcra Komitesi, 55 ülkenin federasyon başkanları ile video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirmişti. Bugün ise UEFA yönetimi kendi arasında durum değerlendirmesi yapıp, hem lig ve kupa maçları hem de uluslararası karşılaşmalar için uygulanabilecek takvim seçeneklerini değerlendirilecek. Toplantının ardından geniş kapsamlı bir açıklama yapılması bekleniyor.


Kaynak: DHA

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