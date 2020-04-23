23 Nisan özel meclisi toplandı, çikolataya ilişkin önemli kararlar aldı Antalya'da video konferans yöntemiyle toplanan ve sadece çocukların katılabildiği Muratpaşa Belediyesi 23 Nisan özel meclisinde, 5 yaşındaki meclis üyeleri çeşmelerden çikolata akması, anne ve babaların şekerlemeler hakkında olumsuz konuşmasının yasaklanması, sokakların çocuklara bırakılması,...

Antalya'da video konferans yöntemiyle toplanan ve sadece çocukların katılabildiği Muratpaşa Belediyesi 23 Nisan özel meclisinde, 5 yaşındaki meclis üyeleri çeşmelerden çikolata akması, anne ve babaların şekerlemeler hakkında olumsuz konuşmasının yasaklanması, sokakların çocuklara bırakılması, her çocuğa oyuncak verilmesi ve ebeveynlerinin tek işinin çocuklarıyla ilgilenmek olarak belirlenmesi önerilerini kabul etti.

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çocuk Meclisi'ni video konferans yöntemiyle topladı. Başkan Uysal, görevini 5 yaşındaki belediyenin Dutlubahçe Kreşi öğrencisi Elif Buzkıran'a devretti. Meclis üyeleri, bayram dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen evlerinden toplantıya bağlandı.

Görevi devralan Elif Buzkıran, meclis üyelerini "23 Nisan özel meclisine hoş geldiniz" diyerek selamlarken "Çok heyecanlıyız. Bugün, Ata'mızın meclisimizi ilan etmesinin 100'üncü yılı. Cumhuriyetimizi ilan eden, Meclisimizi kuran, 23 Nisan'ı dünya çocuklarına bayram olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Elif'in açılış konuşmasının ardından meclis üyeleri tek tek söz aldı.

"Şeker çikolata hakkında olumsuz konuşulmasın"

Muratpaşa Belediyesi'nin Konuksever Kreşi öğrencisi 5 yaşındaki Zeki Buğra Filiz, dünyadaki savaşların durmasını isterken cadde ve çocukların çocuklara bırakılmasını önerdi. Yine aynı kreşten 5 yaşındaki Çağan Toprak ise anne ve babalara süresiz izin verilmesini önerdi "Tek işleri evde çocuklarıyla ilgilenmek olmalı" dedi. Dutlubahçe Kreşinden Ela Erşin de anne ve babaların çikolata ve şeker hakkında olumsuz konuşmalarının yasaklanmasını isterken çeşmelerden çikolata akmasını talep etti.

Merkez şube kreş öğrencilerin 5 yaşındaki Mira Güngör de 23 Nisan'da Muratpaşa Belediyesi'nin tüm çocuklara oyuncak göndermesi gerektiğini belirterek, "Bence dünyadaki hiçbir çocuk oyuncak konusunda sıkıntı çekmemeli" dedi. Elif da Gökkaya ise kuralları artık çocukların koymasını önerirken Pınar Dugan da parklara sokak hayvanları için kocaman mama havuzu yapılmasını önerdi.

Küçük meclis üyelerinin önerilerini sıralamasının ardından yapılan oylamada tüm öneriler kabul edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA