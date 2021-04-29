23 Nisan Online Ombudsmanlık Satranç Turnuvası ödül töreni
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23 Nisan Online Ombudsmanlık Satranç Turnuvası ödül töreni

23 Nisan Online Ombudsmanlık Satranç Turnuvası ödül töreni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Sözün ağızdan çıkması, merminin namluyu terk etmesi gibi satrançta da yaptığınız hamleyi geri alamazsınız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Sözün ağızdan çıkması, merminin namluyu terk etmesi gibi satrançta da yaptığınız hamleyi geri alamazsınız. Bizim kültürümüzde de satranca büyük önem atfedilmiş, hatta öyle ki divan edebiyatımızda satranç bir nazım biçimi olmuş ve terimleriyle şiirlerimizde hüner gösterme aracı olarak kullanılmıştır" dedi.

Şentop, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye Satranç Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği 23 Nisan Online Ombudsmanlık Satranç Turnuvası ödül törenine katıldı. Törende konuşan Şentop, Kamu Denetçiğinin devlet ile vatandaşlar arasında hakemlik ve arabuluculuk yaparak bir barış köprüsü tesis etme amacıyla ihdas edilmiş anayasal bir kurum olduğunu belirterek, "Kamu Denetçiliği Kurumu, gençlerimiz arasında hak arama kültürünün yaygınlaşması için her yaştaki çocuklarımızın 'velisinin izni aranmadan' müracaat edebildiği bir kurumdur. Bu bakımdan sizler için büyük bir öneme sahiptir. Hakkaniyeti, adaleti, insan haklarını öğretmek ve hak arama kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yakından tanımanız gereken bir kurumumuzdur" ifadelerini kullandı.

Satranç oyununun Hindistan'da ortaya çıktığını kaydeden Şentop, "Çin'de, Orta Asya'da, Mezopotamya'da, Anadolu'da oynandığı yapılan araştırmalarda tespit edilmiş bir zeka oyunudur. Anadolu'ya İran üzerinden gelen, Avrupa'ya Endülüs Emevileri ile ulaşan satranç 15'inci yüzyıldan itibaren Avrupa'da "kraliyet oyunu" olarak anılmıştır. Oyunun kuralları zaman içinde değişiklik gösterse de bugünkü kurallar 19'uncu yüzyılda yerleşmiştir. Dünyada ilk satranç turnuvaları da 1850'li yıllardan itibaren düzenlenmeye başlamıştır. Satranç oyununun Hintli bir bilge tarafından icat olunduğu bilinir. Bilge oyunu icat edip hükümdarına takdim ederken 'askersiz, vezirsiz bir hiçsiniz' mesajı vermek istemiştir" şeklinde konuştu.

Şentop şöyle konuştu:

"Cephe savaşı yapan iki ordunun karşılaşmasında da tarafların hedefi birbirlerinin şahını ele geçirmektir. Şahı kaybeden oyunu kaybeder. O yüzden her hamlenin dikkatli yapılması gerekmektedir. Dış politikada, siyasette, savaşta yapılan bir hatanın telafisi ağır olur. O yüzden atılan bütün adımlar, bütün hamleler bir sonraki adım ve adımlar düşünülerek yapılmalıdır. Sözün ağızdan çıkması, merminin namluyu terk etmesi gibi satrançta da yaptığınız hamleyi geri alamazsınız. Bizim kültürümüzde de satranca büyük önem atfedilmiş, hatta öyle ki divan edebiyatımızda satranç bir nazım biçimi olmuş ve terimleriyle şiirlerimizde hüner gösterme aracı olarak kullanılmıştır."

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç da, Kamu Denetçiliği Kurumunun vatandaş ile idare arasındaki sorunları çözmek için çözümler geliştirdiğini belirterek, "Kamu Denetçiliği Kurumu halkın avukatlığının yanı sıra verdiği tavsiye kararlarıyla idareye danışmanlık yapmakta, idareye tavsiye kararlarıyla yol göstermektedir. Adalete hızlı erişime, kolay erişime, ucuz erişime aracı kurumdur. Kamu Denetçiliği Kurumu iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, insan haklarının kurumsallaşması ve gelişmesine, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf, denetlenebilir, hesap verebilir insan odaklı bir idarenin oluşmasına gayret göstermektedir" diye konuştu.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gulkız Tulay, TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümünü kutladıkları hatırlatarak, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir' demiştir. Tarihimiz boyunca olduğu gibi 15 Temmuz 2016 yılındaki hain kalkışmada da kahramanlık destanı yazan yüce Meclisimiz de Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğinin teminatıdır. Meclisimizin kurulduğu, demokrasimizin, özgürlüğümüzün, bağımsızlık uğrunda verdiğimiz şanlı mücadelenin ve geleceğimizin simgesi olan bu özel günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bu meclis çatısı altında bir kez daha şükran ve minnetle anıyorum. Türkiye Satranç Federasyonu olarak satranç sporunun ülkemizde gelişmesi ve tüm yurttaşlarımızın satranç sporu ile buluşması için mücadele ediyoruz. Bugün tüm federasyonları geride bırakarak bir milyonu aşan lisanslı satranç sporcularımız ile gururlanıyor, çocuklarımızın satranç sporuna ilgisinden memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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