23 Nisan öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 23 Nisan öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıttı - Haberler
23 Nisan, Denizli, Güncel, Haber

23 Nisan öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıttı

DENİZLİ'de 13 yıldır bayrak üretimi yapan Halil Dedecengiz (38), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi iş yerinde ücretsiz 1200 Türk bayrağı dağıttı.

22.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:53
23 Nisan öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıttı

DENİZLİ'de 13 yıldır bayrak üretimi yapan Halil Dedecengiz (38), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi iş yerinde ücretsiz 1200 Türk bayrağı dağıttı. Dedecengiz, "Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olacağı için 23 Nisan evlerde kutlanacak. Herkesin evinde, balkonunda Türk bayrağı olsun istedim" dedi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde oturan, bayrak imalatı yapan Halil Dedecengiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıtmaya karar verdi. Kararı sosyal medya üzerinden duyuran Dedecengiz, iş yerine gelen vatandaşlara eni 50, boyu 75 santimetre olan bayrakları hediye etti.

'HERKESİN EVİNDE, BALKONUNDA TÜRK BAYRAĞI OLSUN İSTEDİM'Vatandaşların bayraklara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dedecengiz, "1000 adet dağıtmayı planlıyordum. Talep oldukça yoğun oldu. Sabahtan bu yana 1200 Türk bayrağı dağıttım. Normalde tanesini 5 TL'ye satıyordum. Bayrak üretimi bizim işimiz. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olacağı için 23 Nisan evlerde kutlanacak. Ben herkesin evinde, balkonunda Türk bayrağı olsun istedim" diye konuştu.'DUYARLILIĞINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ'Bayrak almak için işyerine gelen yürüme engelli Mehmet Ali Yiğit, "Güzel bir uygulama olmuş. Çocuklarım için bir adet ücretsiz bayrak aldım. Bu konudaki duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Bahadır Demiralan ise, "Sosyal medyadan görüp geldim ve iki bayrak aldım. Çocuklarımız 23 Nisan'ı evlerinde kutlayacak. Bayraklarla evlerimizi süsleyecekler. Bu bayramı da bu seferlik böyle kutlayacağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma, Acun'un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını sildi Haberler
Şeyma, Acun'un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını sildi
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş Haberler
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Haberler
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Son Dakika: İran'dan Trump'ın 'Vur emri' tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın
Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya...
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin...
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan 'Gerçek kahramanlar' karikatürü
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar"...
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak
Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Cem Yılmaz Demet Akalın Mustafa Keser
Spor Falcao Mesut Özil Sergen Yalçın Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Futbolcu 23 Nisan Beşiktaş
Şu an buradasınız: 23 Nisan öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 19:13:53. #1.15#
title