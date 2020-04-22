23 Nisan öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıttı DENİZLİ'de 13 yıldır bayrak üretimi yapan Halil Dedecengiz (38), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi iş yerinde ücretsiz 1200 Türk bayrağı dağıttı.

DENİZLİ'de 13 yıldır bayrak üretimi yapan Halil Dedecengiz (38), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi iş yerinde ücretsiz 1200 Türk bayrağı dağıttı. Dedecengiz, "Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olacağı için 23 Nisan evlerde kutlanacak. Herkesin evinde, balkonunda Türk bayrağı olsun istedim" dedi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde oturan, bayrak imalatı yapan Halil Dedecengiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıtmaya karar verdi. Kararı sosyal medya üzerinden duyuran Dedecengiz, iş yerine gelen vatandaşlara eni 50, boyu 75 santimetre olan bayrakları hediye etti.

'HERKESİN EVİNDE, BALKONUNDA TÜRK BAYRAĞI OLSUN İSTEDİM'Vatandaşların bayraklara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dedecengiz, "1000 adet dağıtmayı planlıyordum. Talep oldukça yoğun oldu. Sabahtan bu yana 1200 Türk bayrağı dağıttım. Normalde tanesini 5 TL'ye satıyordum. Bayrak üretimi bizim işimiz. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olacağı için 23 Nisan evlerde kutlanacak. Ben herkesin evinde, balkonunda Türk bayrağı olsun istedim" diye konuştu.'DUYARLILIĞINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ'Bayrak almak için işyerine gelen yürüme engelli Mehmet Ali Yiğit, "Güzel bir uygulama olmuş. Çocuklarım için bir adet ücretsiz bayrak aldım. Bu konudaki duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Bahadır Demiralan ise, "Sosyal medyadan görüp geldim ve iki bayrak aldım. Çocuklarımız 23 Nisan'ı evlerinde kutlayacak. Bayraklarla evlerimizi süsleyecekler. Bu bayramı da bu seferlik böyle kutlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA