23 Nisan: Maddi Yoksunluk Pençesindeki Çocuklara da Bayram Mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Türkiye'de çocukların istismardan erken yaşta evliliğe, maddi yoksunluğa, çocuk işçiliğine dek birçok alanda kronik sorunları sürüyor.

Devam eden ekonomik durgunluk dönemi ise, toplumun en kırılgan kesimi olan ve nüfusun üçte birini oluşturan çocukları yoksulluk ve yoksunluk sarmalında yakalıyor. Bugün onların bayramı olmasına rağmen Türkiye'de çocuklar için hayat şartları günbegün zorlaşıyor. Euronews.com'da Görüntüle