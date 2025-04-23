23 Nisan resmi tatil olması nedeniyle, bugün yani 22 Nisan'ın da tatil olup olmadığı gündeme geldi. Çalışanlar ve öğrenciler, 22 Nisan Salı günü tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. 23 Nisan liseler tatil mi?

23 NİSAN LİSELER TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Bu nedenle okullar tatil olacak. Lise öğrencileri de tatilden yararlanacak.

23 NİSAN'DA OKULLAR, ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar kapalı olacak.