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23 Nisan liseler tatil mi?

23 Nisan liseler tatil mi?
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23 Nisan Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanacak. Öğrenciler, aileler ise resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 23 Nisan liseler tatil mi?

23 Nisan resmi tatil olması nedeniyle, bugün yani 22 Nisan'ın da tatil olup olmadığı gündeme geldi. Çalışanlar ve öğrenciler, 22 Nisan Salı günü tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. 23 Nisan liseler tatil mi?

23 NİSAN LİSELER TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Bu nedenle okullar tatil olacak. Lise öğrencileri de tatilden yararlanacak.

23 NİSAN'DA OKULLAR, ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar kapalı olacak.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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