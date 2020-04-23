23 Nisan kutlamasında çocukları temsilen 100 ayakkabı tören alanına konuldu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sanatçıların katılımıyla düzenlenen araç konvoyuna, Manisalılılar balkonlarından alkışlarla katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sanatçıların katılımıyla düzenlenen araç konvoyuna, Manisalılılar balkonlarından alkışlarla katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla kentteki tiyatro ve müzik sanatçıları, Türk bayraklarıyla donatılmış araçlarla kenti turladı.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden tura başlayan sanatçılar, marşlar ve şarkılar seslendirerek, vatandaşları selamladı.

Polisten çocuklara hediye

Manisa Emniyet Müdürlüğü, daha önce yayımladıkları video ile Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Manisa Şehzadeler Merkez İmam Hatip Ortaokulu bünyesindeki anasınıfı öğrencilerine oyuncak gönderdi.Çocuklar da yayımladıkları video ile hediyelere teşekkür etti.

Kaynak: AA