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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 23 Nisan, Spor

23 Nisan kutlamalarında 'Online satranç turnuvası' heyecanı

İBB Spor İstanbul, dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda herkesin evinden katılabileceği 'Online Satranç Turnuvası' düzenliyor.

16.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:51
23 Nisan kutlamalarında 'Online satranç turnuvası' heyecanı

İBB Spor İstanbul, dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda herkesin evinden katılabileceği 'Online Satranç Turnuvası' düzenliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için online aktiviteler gerçekleştirecek. İBB Spor İstanbul, milli egemenliğimizin sembolü TBMM'nin 100. kuruluş yıldönümü ve çocukların bayramı 23 Nisan'da 'Online Satranç Turnuvası' düzenleyecek. Turnuva, www.chess.com'da, İBB Spor İstanbul Turnuvası adıyla açılan özel alanda oynanıyor. Üç grup şeklinde düzenlenen ön eleme turunun ardından ilk 50'ye giren isimler, 23 Nisan 2020 günü final turnuvasında karşılaşacak.

Başvuruların başladığı turnuvanın final karşılaşmalarını, milli satranççı Emre Can yorumlayacak. 23 Nisan'da oynanacak finallerde dereceye girenler ödül kazanma fırsatı elde edecek. Turnuvanın birincisi 750 TL, ikincisi 600 TL, üçüncüsü 500 TL ve dördüncü de 400 TL ödül kazanacak. Ayrıca ilk 10'na giren diğer satranççılar da nakit ödül ve madalya sahibi olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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