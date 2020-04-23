23 Nisan kutlamaları kapsamında çelenk sunumu yapıldı Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunumu gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen törene Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile kurum müdürleri katıldı.

Sosyal mesafe kuralına uyulan törende Vargeloğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sunarken program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA