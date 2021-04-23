23 Nisan kutlamaları - 9 yaşındaki Akende Nisa, bandoyu babasıyla birlikte yönetti
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23 Nisan kutlamaları - 9 yaşındaki Akende Nisa, bandoyu babasıyla birlikte yönetti

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Vali Fuat Gürel'in törenin yapılacağı meydana gelmesi İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Şiir okunması Nevzat Akbaş'ın konuşması Babasıyla birlikte Karabük...

Vali Fuat Gürel'in törenin yapılacağı meydana gelmesi

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması

Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

Şiir okunması

Nevzat Akbaş'ın konuşması

Babasıyla birlikte Karabük Belediyesi bandosunu yöneten 9 yaşındaki bando şefi Akende Nisa Gürbüz

Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ile röportaj

Bando şefi Yusuf Nuri Gürbüz ile röportaj

Akende Nisa Gürbüz ile röportaj

Araç konvoyu ile şehir turu yapılması

Karabük'te de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kent Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile diğer yetkililer katıldı.

Akbaş'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende, Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Akbaş, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın vatanın dört bir yanının işgal edildiği günlerde milletin tek bir çatı altında toplanıp eşine az rastlanır bir kahramanlık destanının meşalesini ateşlediği bir gün olduğunu söyledi.

Babasıyla birlikte Karabük Belediyesi bandosunu yöneten 9 yaşındaki bando şefi Akende Nisa Gürbüz, gazetecilere, büyüyünce babası gibi bando şefi olma istediğini belirterek, "Çok heyecanlıydım. Bando şefi olmayı çok istedim. Babamdan rica ettim. Babam da sağ olsun kabul etti." dedi.

Bando şefi Yusuf Nuri Gürbüz de çocukların önemli bir aşama kaydettiğini dile getirerek, "Bundan sonraki hedefimiz 15 yeni çocuğumuzla birlikte daha farklı eksende büyüterek olayı Türkiye çapına taşımak." diye konuştu.

Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker de bando şefinin çocukları çalıştırdığını ifade ederek, "Küçücük çocuklar gördüğünüz gibi büyüklerin çaldığı enstrümanları çalabiliyorlar. İlk defa bugün programa çıktılar. Başarılı oldukları kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

Programın ardında araç konvoyu ile şehir turu yapıldı.

23 Nisan kutlamaları - 9 yaşındaki Akende Nisa, bandoyu babasıyla birlikte yönetti
23 Nisan kutlamaları - 9 yaşındaki Akende Nisa, bandoyu babasıyla birlikte yönetti
23 Nisan kutlamaları - 9 yaşındaki Akende Nisa, bandoyu babasıyla birlikte yönetti
23 Nisan kutlamaları - 9 yaşındaki Akende Nisa, bandoyu babasıyla birlikte yönetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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