23 Nisan, Kuşadası'nın 23 mahallesinde coşkuyla kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 31 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Kuşadası'nda büyük bir coşku ile kutlanıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 31 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Kuşadası'nda büyük bir coşku ile kutlanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile geleneksel etkinliklerin yapılamaması 23 Nisan coşkusunu engelleyemedi. Kuşadası sokakları sabah yapılan resmi törenler sonrası yine sessizliğe bürünürken vatandaşlar evlerinde, balkonlarında ve site içlerinde çeşitli aktivitelerle 23 Nisan'ı kutluyor.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde Kuşadası mahallelerini gezerek canlı performans sergileyen Kuşadası Belediye Bandosu, 23 Nisan'da da çocuklar için müzik ziyafeti verdi. Sabah yapılan resmi tören sonrasında İkiçeşmelik Mahallesi'nden başlayan bando performansı vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Bandonun çaldığı marş ve şarkılara eşlik eden vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı. Canlı bando müzik performansı 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Kuşadası'nın 23 Mahallesi'nde iki gün boyunca devam edecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile kutlamaların mecburen evlerde yapılması gerektiğini belirterek, " 23 Nisan, gözlerindeki ışıkla yarınlarımızın teminatı ve umudumuz olan çocuklarımızın bayramıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu ve gururuyla, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı minnet ve şükran duygularıyla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Tüm çocuklarımıza söz veriyorum, bu günleri geride bıraktığımızda, Kuşadası sahilinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA