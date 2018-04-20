23 Nisan Kupasında Namağlup Şampiyon Oldular

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Basketbol Turnuvasında Özel Okullar kategorisinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Küçük Erkek Basketbol takımı, namağlup bir şekilde şampiyon oldu

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Geleneksel 23 Nisan Basketbol Kupası turnuvası 7 gün boyunca devam ederken, 3 farklı grupta oynanan 43 müsabakanın ardından tamamlandı. Organizasyon da 26 farklı okul basketbol takımından 400 yakın sporcu mücadele etti. Özel okullar kategorisine Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Küçük Erkekler Basketbol Takımı yenilgisiz şampiyonluğa imza atarak, bu kategoride namağlup şampiyon unvanını kazandı.

Yarı final maçında Özel Seçkin Okullarıyla karşılaşan GKV Özel Okulları takımı maçı 56-28'lik farklı bir skorla alırken finalde Bahçeşehir Kolejini de 50-29'luk bir skorla yendi.

Turnuva sonrası bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, "Küçük erkek basketbol takımızın bu yıl aldığı üçüncü kupa daha önce okullararası basketbol müsabakalarında il ve bölge birincisi olan ve Türkiye'de ilk 12 takım arasına girme başarısı yakalayan küçük erkek basketbol takımımız 6. Geleneksel 23 Nisan Basketbol turnuvasında da harika bir oyun sergileyerek namağlup bir şekilde şampiyonluk ipini göğüsledi. Antrenörlerimiz Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler'i sporcularımız Kerem Durmuş, Yüce Hoşcan, Baran Aydın, Gökay Gören, Taha Torunoglu, Cem Kasımoğlu, Efe Özer, Cem Batallı, Aras Akbulut, Tolga Tiryaki, Burak Özkiraz, Batın Korkmaz, Orkun Gündoğdu, Ziyaberk Çekirdek ve Emir Evyapan ile bizlerden desteklerini esirgemeyen değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Şampiyonlarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Düzenlenen ödül töreninde şampiyonlar kupalarını Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci'den aldı. - GAZİANTEP