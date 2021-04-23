23 Nisan kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı? PTT, Aras, MNG açık mı?

23 Nisan kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı? PTT, Aras, MNG açık mı? Kargo çalışma saatleri 23 Nisan ile birlikte merak edilmeye başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak her yıl heyecanla kutlamalar gerçekleştiriliyor. Ancak vatandaşlar resmi tatilde çeşitli kurum ve kuruluşların da çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? 23 Nisan 2021 kargo çalışma saati

23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu sorusu pek çok kişinin araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo gibi köklü kargo firmalarının yanı sıra bazı E-Ticaret firmalarının kendi bünyesinde kurmuş olduğu kargo yapılanmaları da özel günler ve bayramlarda belirli koşullarda çalışabilmektedir. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte, kargolar dağıtım yapıyor mu sorusuna yönelik bazı bilgiler

23 NİSAN'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 23 Nisan'da kargo göndermek isteyen vatandaşlar, kargo şirketlerinin o gün çalışıp çalışmadığını sorgulamaya başladı. Akrabalarına ve ya dostlarına eşyalarına iletmek isteyen vatandaşlar kargo yoluyla bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.

23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI?

Geçtiğimiz yıl 23 Nisan tarihinde kargolar hizmetlerine devam etmişti. Bazı kargo firmaları ise belirli saat aralıklarında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Bu yıl ise henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Detaylı bilgiyi firma çağrı merkezinden şube bazlı olarak öğrenebilirsiniz.