23 Nisan İlk Mecliste Kutlandı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Bizler ortak inanç, irfan, medeniyet değerlerine sahip bir milletiz. Bizler, vatan ve bayrak gibi maddi ve manevi unsurları terk edemeyiz. 98 yıl önce batılıların emellerine izin vermeyen milletimiz, yine o günkü kararlılığında devam ediyor" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sabah saatlerinde ilk TBMM binasında da kutlandı. Çok sayıda milletvekilinin katıldığı programın açılışında geleneksel olarak Sinop Mebusu Şeref Bey'in ses kaydı dinlendi. Daha sonra açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Kahraman, ortak vatan ve bayrak vurgusu yaptı. Yeni Türkiye'nin bölgesinde söz sahibi olduğunu vurgulayan Kahraman şunları söyledi:

"26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferiyle Anadolu halkımız Haçlılar'ın hain planlarını bozdu. Bizler ortak inanç, irfan, medeniyet değerlerine sahip bir milletiz. Bizler aynı bayrak, vatan, bu maddi unsurları terk edemeyiz. Üç kıtaya sahip Osmanlı Devleti silinmek istendi, başkent İstanbul işgal edildi. Meclis-i Mebusan tehdit karşısında ara verdi. Bu olaylar sonucunda Anadolu şahlandı ve milli mücadele başladı, yerel kongreler toplandı. Erzurum ve Sivas kongreleri gerçekleşti. 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'ne 56 delege katıldı ve heyeti temsil üyeliklerine 10 kişi seçildi. Heyetin başkanı da Mustafa Kemal. Daha sonra Sivas Kongresi, 41 delege ile toplandı. Erzurum Kongresi'nden Sivas'a 6 kişi eklendi ve delege sayısı 16 oldu. Bu heyet meclis açılana kadar görev üstlendi. Başkan Mustafa Kemal, 19 Mart 1920'de seçim talimatı yayınladı. Müdafay-ı Hukuk'tan üyeler seçildi ve Ankara'ya geldi. Atatürk lider olarak 21 Nisan 1920'da yayınladığı genelgede kolordulara, tümen komutanlığına, valiliklere, sancaklara, belediye başkanlıklarına mesaj gönderdi. İçinde bulunduğumuz meclis, Kurtuluş Savaşı'nda büyük gayretler sarf ederek bu topraklarda tutunmamızı sağladı. O yüzden bu meclise 'Gazi Meclis' denilmiştir. Bu meclis yasamanın yanında TBMM milli hakimiyet yetkisini tek başına kullanmıştır. Misak-ı Milli'yi koruma görevini üstelenmiştir. 23 Nisan Egemenlik Bayramı çocuklara hediye edilmiştir. Terbiye çocuğa saygı ile başlar. 40 ülkeden gelen çocuklar, TRT tarafından misafir edildi. Meclisimiz bu hafta çocukların eğlendiği bahçe gibi. Yaşanabilir dünya için çalışacaklar, demokrasiyi geliştirmek, yaşatmak için çalışacaklar."

Meclis Başkanı Kahraman, "Sanayide ileri seviyelere geldik. Genç nüfusumuz ile daha güçlü hissediyoruz. Bölgemizde sorumluluk alabilen, denge değiştiren devlet haline geldik. Barışın teminatı durumundayız. Artık yeterli bilgi birikimine sahibiz. Yaşanan sıkıntıları atlatmak için gayret sarf ediyoruz. 98 yıl önce batılıların emellerine izin vermeyen milletimizle yine mücadelemizde devam edeceğiz. Kardeşliğimizi pekiştireceğiz. TBMM kurucu üyelerine, bugüne kadarki siyaset büyüklerine, millete şükranlarımı sunuyorum. Tek vatan, tek millet, tek bayrak arzusunu diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşma sonrasında Meclis Özel Defteri'ni imzalayan Kahraman, yazısında 15 Temmuz ve milletin gösterdiği büyük mücadeleden bahsetti. Daha sonra meclis bahçesinde minik seğmenlerin gösterisi izlendi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve AK Parti Milletvekilli Bayram Özçelik, çocuklara alkışlarla destek verdi. Programa TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bülent Arıç, kuvvet komutanları ve çok sayıda milletvekili katıldı. - ANKARA