23 Nisan ilk kez evde kutlanacak
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Çin Halk Cumhuriyeti, 23 Nisan, Haber

23 Nisan ilk kez evde kutlanacak

23 Nisan ilk kez evde kutlanacak 100 yıldır sokaklarda coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilk kez evde kutlayacak olan çocuklar, evlerinin balkon ve camlarını süsledi Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alınan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını...

22.04.2020 20:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:10
23 Nisan ilk kez evde kutlanacak

23 Nisan ilk kez evde kutlanacak

100 yıldır sokaklarda coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilk kez evde kutlayacak olan çocuklar, evlerinin balkon ve camlarını süsledi

KARABÜK - Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alınan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tedbirler dolayısıyla ilk kez evlerde kutlanacak.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evden çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını buruk bir sevinçle kutlayacak. Covid-19 tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın etkinlikleri bu yıl yapılmayacak. Safranbolu ilçesinde evden çıkamayan çocuklar, evlerinin balkon ve camlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Balkonunu süsleyen bazı çocuklarda, balkona yazdıkları yazılarla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a selam gönderdi.

Evlerini süsleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hazırlayan çocuklar, dışarı çıkamasalar da evlerinde coşkuyla 23 Nisan'ı kutlayacak.

Evinin balkonunu süsleyen Nil Yasal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı buruk kutlayacaklarını söyledi.

100. yıl olması dolayısıyla özel bir yıl olduğunu ifade eden Yasal, "Normalde yıllardır dışarıda şiirlerle, gösterilerle kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu sefer evde kutluyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Umarım bundan sonra böyle olmaz. Bir an önce virüs biter ve dışarılarda oluruz tüm çocuklar olarak. Okulu çok özledik böyle olmasını beklemiyorduk ama özledik. Balkon ve camları farkındalık oluşturmak için süsledik. Güzel olabileceğini, evde de kutladığımızı belli etmek istedik. Atamızın bize armağan ettiği bir gün, bugün 100. yılı daha da özel bizim için. 100 senedir dışarılarda coşkuyla kutlanırken bu sefer evde kutlamak nasip oldu" dedi.

Zeynep Konuk ise "Keşke okulda arkadaşlarla birlikte kutlayabilseydik. 23 Nisan'ı dışarıda coşkuyla kutlayabilseydik fakat evlerimizde kutluyoruz" diye konuştu.

Anasınıfı öğrencisi Ayşe Zeynep Odabaş da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlayacaklarını, anne ve ablasına balkonu süslemede yardımda bulunduğunu, okulu ve arkadaşlarını özlediğini kaydetti.

Begüm Söztürk de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ilk kez evlerde kutlanılacağını, bu dönemin ise kısa sürede atlatılmasını diledi.

Kaynak: İHA

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