23 Nisan için süslenen tırlar 61 mahallede çocuklara sürpriz dolu anlar yaşattı 23 Nisan için süslenen tırlar 61 mahallede çocuklara sürpriz dolu anlar yaşattı 8 tır 23 Nisan için süslendi ve sokak sokak evlerdeki çocukları eğlendirdi Başkan Örki: "Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" Pamukkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve...

23 Nisan için süslenen tırlar 61 mahallede çocuklara sürpriz dolu anlar yaşattı

8 tır 23 Nisan için süslendi ve sokak sokak evlerdeki çocukları eğlendirdi

Başkan Örki: "Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum"

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili çocuklar için farklı bir etkinlik düzenledi. Özel olarak hazırlanan tırlar Pamukkale ilçesinde dolaşırken, bayram coşkusuna çocuklar ve vatandaşlar evlerinin penceresi ve balkonlarından katıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "23 Nisan coşkusunu bu yıl farklı bir şekilde yaşıyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl korona virüs önlemleri çerçevesinde alınan sokağa çıkma yasağı kararı nedeniyle evlerde kutlanıyor. Pamukkale Belediyesi, geleceğin teminatı olan çocukların özel günüyle ilgili sürpriz yaptı. Pamukkale Belediyesi, 8 adet tırı süsleyerek, çocukların balkonlardan katılabileceği şekilde etkinlik düzenledi. Pamukkale Belediyesi yerleşkesinde hazırlanan tırlar ve animasyon ekibi ile Pamukkale Belediyesi personelleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bir araya gelip İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve başkan yardımcıları tırlara binerek ilçenin cadde ve sokaklarında dolaşarak çocukların ve vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çocuk şarkıları ve marşların çalındığı tırlar ilçenin 61 mahallesinde gün boyu bayram coşkusunu yaşattı. Sokaklarında tırları gören ve şarkıları duyan çocuklar ve vatandaşlar balkonlara ve pencerelere çıkarak coşkuya ortak oldular. Tırlarda çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyen ekipleri gören çocuklar büyük coşku yaşadılar. Şehir merkezinde olduğu gibi, ilçenin uzak mahallelerinde de tırlar tüm çocuklara bayram sevinci yaşattı.

"Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı olduğunu söyleyerek, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle çocuklarımız ve vatandaşlarımız bayramı evlerinde geçirmek zorunda. Pamukkale Belediyesi olarak bu coşkunun evlerde de yoğun bir şekilde yaşanacağını düşündük. Bundan dolayı toplam 8 araçtan oluşan konvoyumuzla çocuklarımıza bayramın coşkusunu doyasıya yaşatmak istedik. Çocuklarımızı mutlu edecek gösteriler ve şarkılar ile onların ve ailelerinin bayramını renklendirdik. Bundan sonraki bayramlarımızı daha sağlıklı ortamlarla hep birlikte kutlamayı umuyoruz. Onun için korona virüs önlemlerine sıkı sıkı uymamız gerekiyor. Bir kez daha tüm çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA