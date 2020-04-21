23 Nisan için evlerinde İstiklal Marşı'nı çalıp klip hazırladılar SAMSUN'da Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için evlerinde enstrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı çalıp, video klip hazırladı.

SAMSUN'da Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için evlerinde enstrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı çalıp, video klip hazırladı.

Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören, ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan 15 öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırladı. Öğrenciler, evlerinde enstrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı çalıp, bu anları ise video kliple ölümsüzleştirdi. Klipte, çocukların anne ve babaları da üzerinde 'evde kal' yazan pankartlar ve Türk bayrakları taşıdı. Müzik öğretmeni Ufuk Gökcan'ın öncülüğünde hazırlanıp, sosyal medyada paylaşılan klip, beğeni gördü.

Kaynak: DHA