23 Nisan için 7 bin Türk bayrağı dağıtıldı Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla kent genelinde 7 bin Türk bayrağı dağıttı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla kent genelinde 7 bin Türk bayrağı dağıttı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun, 23 Nisan akşamı saat 21.00'de herkesi balkonlardan İstiklal Marşı'nı okumaya davet ettiği belirtildi. İstiklal Marşı'nın bayraklarla okunması için de Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttığı ifade edilen açıklamada, bayrakları alanların büyük mutluluk yaşadığı vurgulandı. Açıklamada, kent genelinde 7 bin Türk bayrağı dağıtıldığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının da evlerindeki vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uyarak konser verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bando takımımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün Vakfıkebir, Akçaabat, Yomra, Arsin ve Araklı ilçelerinde konser programları gerçekleştirdi. Konserler, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Ayrıca ilçelerde sergilenen animasyon gösterileri özellikle çocukların büyük beğenisini kazandı." Kaynak: AA