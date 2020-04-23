23 Nisan'ı sokakta çaldıkları marşlar ve Türk bayrakları ile kutladılar
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23 Nisan'ı sokakta çaldıkları marşlar ve Türk bayrakları ile kutladılar

Bolu'da Yalçınkent Sitesi sakinleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladıkları Mustafa Kemal Atatürk köşesinde çaldıkları marş ve şarkılarla kutladı.

23.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:19
23 Nisan'ı sokakta çaldıkları marşlar ve Türk bayrakları ile kutladılar

Bolu'da Yalçınkent Sitesi sakinleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladıkları Mustafa Kemal Atatürk köşesinde çaldıkları marş ve şarkılarla kutladı.

Borazanlar Mahallesi Nisan Sokak'ta bulunan Yalçınkent Sitesi yönetimi, korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kitlesel olarak kutlanamamasından dolayı bir organizasyon düzenledi. Organizasyon kapsamında sitede bulunan tüm aileler evlerinin pencerelerini Türk bayrakları ile donattı. Site yönetimi ise, sokağa kurduğu Mustafa Kemal Atatürk köşesinden çalınan marş ve şarkılarla 23 Nisan coşkusunu yaşattı. Saat 18.00'e kadar sokakta kutlama yapacak olan site sakinleri, 21.00'de hep birlikte balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okuyacaklar.

Organizasyon hakkında bilgi veren site yöneticisi Umut Şenduygu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için korona virüsten dolayı sosyal mesafeyi koruma amaçlı kimse dışarı çıkamıyor. Biz de böyle bir organizasyon yaptık. Sokağımızın isminin de Nisan Sokak olması nedeniyle bütün site sakinleriyle burada kutlama yapmaya karar verdik. Aynı zamanda sitemizde Atatürk köşesi oluşturduk. Burada 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, Gençlik Marşı ve 23 Nisan şarkılarıyla birlikte sitemize yayın yapıyoruz" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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