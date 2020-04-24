23 Nisan'ı "Şehitler Abidesi"nde kutladılar
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Çanakkale, 23 Nisan, Güncel, Haber

23 Nisan'ı "Şehitler Abidesi"nde kutladılar

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi'nde İstiklal Marşı okudu.

24.04.2020 00:17 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:20
23 Nisan'ı 'Şehitler Abidesi'nde kutladılar

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi'nde İstiklal Marşı okudu.

Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve kurum çalışanları ülke genelinde uygulanan çalışma için saat 21.00'de Şehitler Abidesi önünde bir araya geldi.

Yaklaşık 20 kişi bu kapsamda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

İsmail Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığını söyledi.

Tarihi Alan Başkanlığı olarak tüm Türkiye'de olduğu gibi Çanakkale Destanının yazıldığı topraklarda, Çanakkale Şehitler Abidesi'nin önünde İstiklal Marşını okuduklarını ifade eden Başkan Kaşdemir, "Büyük bir heyecanla ve büyük bir gururla okuduk. Tüm Türkiye'deki herkes gibi bizde bugün Çanakkale'de bu müstesna topraklarda büyük bir gurur duyduk. Merhum Akif'in dediği gibi inşallah cenabı hak bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmaz. Vatan sevgisinin mukaddes değerlerin en üst seviyeye çıktığı Çanakkale'de, Çanakkale Ruhunun doğduğu bu topraklarda İstiklal Marşı'nı okumak ayrı bir gurur vesilesi. Çanakkale'de, Çanakkale Şehitliklerinde İstiklal Marşı'nı okumak ayrı bir onur ve gururdur. Bu vesileyle hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı hemde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yılını kutluyorum." dedi.

İsmail Kaşdemir, bu yıl Çanakkale Kara Savaşlarının 105. yılı olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yarın sabahta 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan sabah, Çanakkale Kara Muharebelerinin başladığı günün 105. yıl dönümü. Bize bu toprakları vatan yapanları rahmetle ve şükranla anıyoruz. ve Çanakkale Ruhu'nun doğduğu bu tarihi alandan Çanakkale Ruhu'nun hiçbir zaman eksik olmayacağını ve o kahraman şehit ve gazilerimizi asla unutmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

"Animasyon film ile Çanakkale kahramanlığını anlattık"

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Kara Savaşlarının 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini hatırlattı.

Bu nedenle Çanakkale Ruhunu daha iyi anlatmak ve Çanakkale Ruhu'nu hissettirmek amacıyla bir animasyon film hazırladıklarını belirten Kaşdemir, "Hem 23 Nisan'a özgün hemde 24-25 Nisan Çanakkale Kara Muharebelerine uygun olsun istedik. Bu filmde Çanakkale ruhunu ve kahramanlığını, bu toprakların nasıl vatan yapıldığını ve bu toprakların nasıl kazanıldığını herkese anlatmak ve herkese duyurmak istedik. Çok beğenildi ve ilgi gördü. Çanakkale Alan Başkanlığı olarak Çanakkale ruhunu her daim canlı tutmak için çalışacağız. Bu müstesna topraklara da gözümüz gibi bakacağız. Çünkü Çanakkale demek Türkiye demektir. Çanakkale Türkiye'nin ortak değeridir, ortak paydasıdır. İnşallah bu salgın hastalık tehlikesi ortadan kalkınca Çanakkale'de herkesi büyük bir hasretle bekliyor olacağız." diye konuştu.

23 Nisan'ı 'Şehitler Abidesi'nde kutladılar

Kaynak: AA

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