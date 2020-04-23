23 Nisan'ı interaktif programla kutladılar Kent Koleji öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evlerinde bilgisayar aracılığıyla canlı yayında düzenlenen törenle kutladı.

Kent Koleji öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evlerinde bilgisayar aracılığıyla canlı yayında düzenlenen törenle kutladı.

Okul yönetimi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kutlama programı iptal olunca ögrencilerine canlı yayında interaktif bir şekilde kutlama programı hazırladı.

Öğrenciler, Atatürk resimleri, balonlar ve Türk bayraklarıyla süsledikleri odalarında kırmızı beyaz giydikleri elbiseleriyle bilgisayarlarının başına geçti.

Öğretmen Merve Yeşil'in hazırladığı program bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kent Koleji Güzelbahçe Kampüsü İlkokul Müdürü Oya Pamukçu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı

Pamukçu, bu yıl Kovid-19 önlemleri kapsamında bayramı okulda kutlayamadıklarını belirtirken, "Öğrencilerimiz bayram coşkularını evlerinde düzenlenen kutlama programıyla online olarak yaşıyor. Gelecek yıl yine bayram coşkusunu okulumuzda kutlamaya devam edeceğiz. Tüm çocukların bayramını kutluyorum." dedi.

Öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarıyla bayramın coşkusunu doyasına yaşadı.

Kutlama programında okulun 1. sınıf öğrencilerinden Eylül Derin Baysal ve diğer öğrenciler şiirler okudu.

Kaynak: AA