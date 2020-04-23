23 Nisan'ı evlerinin balkonlarında kutladılar
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yeni tip koronavirüs (K-19) salgını nedeniyle okullarına gidemeyen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı aileleri ile birlikte evlerinin balkonlarında kutladı.
23.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:34
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yeni tip koronavirüs (K-19) salgını nedeniyle okullarına gidemeyen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı aileleri ile birlikte evlerinin balkonlarında kutladı.
Kaynak: AA