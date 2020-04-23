23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklara hediye
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23 Nisan, Hakkari, Bitlis, Van, Güncel, Haber

23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklara hediye

Van, Hakkari ve Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan çocuklara hediyeler verildi.

23.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:31
23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklara hediye

Van, Hakkari ve Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan çocuklara hediyeler verildi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, bayram sevinçlerine ortak olmak için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatıyla evleri dolaşarak çocuklara bayrak ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, bu anlamlı günde çocukları yalnız bırakmak istemediklerini belirtti.

Çocuklar için hediyeler hazırladıklarını dile getiren Akarslan, "Ev ev dolaşarak çocuklarımıza bayrakla beraber çeşitli hediyeler vererek yüzlerini güldürdük. Yaşanan bu zor süreçte bir nebze de olsa çocuklarımızın yüzlerini güldürebildiysek kendimizi mutlu addediyoruz. Umarım bir an önce bu koronavirüs belasından kurtulup güzel günlerimize geri döneriz. Bu zorlu süreçte lütfen sizler evinizde kalın, bizler çeşitli etkinlik ve projelerimizi sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sosyal medya üzerinden Kaymakam Aslan'a ulaşarak televizyon olmadığı için TRT EBA TV'yi izleyemediğini bildiren Eyüp Başbuğ'a da belediye ekipleri televizyon aldı.

Çocuğun evine giden Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, televizyonu kurarak TRT EBA TV'yi izlemesini sağladı.

Hakkari

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, evlerinde ziyaret ettiği çocukların bayramını kutladı, hediye verdi.

Saklı, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle etkinliklerin iptal olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın sevincini yarıda bırakmamak için evlerinde ziyaret ettik, hediyeler verdik. Gönül her zamanki gibi alanlarda kutlamayı isterdi çünkü 23 Nisan dünyada örneği olmayan bir çocuk bayramı. Ülkece el ele vererek bu süreci atlatacağız."

Bitlis

Ahlat ilçesinde Kaymakam Erkan İsa Erat'ın talimatıyla engelli, yetim ve öksüz çocuklara özel 23 Nisan kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukları evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.

Tunus Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Oğuzhan Akdemir'e pastayla sürpriz yapan polisler, hediye vererek 23 Nisan coşkusunu yaşamasını sağladı.

Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Akdemir, Kaymakam Erat ve polislere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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