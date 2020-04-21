23 Nisan'ı evlerinde erken kutladılar Sivas'ta bir aile, çocukları için evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı hazırladı.

Sivas'ta bir aile, çocukları için evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı hazırladı.

Mehmet Emin Atıf ve Sevinç Cansu Kapkın çifti, Kızılırmak İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mustafa Eymen'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Nisan coşkusundan mahrum kalmaması için evlerinde program düzenlemeye karar verdi.

Evlerini Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafı ile süsleyen, kartondan kürsü kuran baba Kapkın, kürsüde yaptığı konuşmada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliğimize hoş geldiniz. Bu vatanı bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsun." dedi.

Kapkın daha sonra 23 Nisan isimli şiirini okumak üzere oğlu Mustafa Eymen'i kürsüye davet etti.

Şiirini okuyan Mustafa Eymen, daha sonra küçük kardeşi ve annesi ile çalınan marşlara ve şarkılara eşlik edip, oynadı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı.

Kaynak: AA