23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladılar

Özel Samsun Final Okulları'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Finalli küçüklerin modern danstan halk oyunları gösterilerine oratoryodan koroya hazırladığı bütün etkinlikler izleyenleri mest etti. Etkinlikler Atatürk maskesi gibi görsellerle taçlandırılmış seyircilere atılan çiçek ve balonlarla daha da coşkulu hale getirildi.

Final Okulları yetkilileri, "Özel Samsun Final Okulları olarak öğrencilerimizin bu anlamlı bayramını bir kere daha kutluyor, bu bayramı çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA