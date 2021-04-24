23 Nisan hediyesi 'tarihi binada iftar yemeği'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

23 Nisan hediyesi 'tarihi binada iftar yemeği'

İhlas Haber Ajansı / MURAT SEYMAN - Haberler | Güncel

23 Nisan hediyesi 'tarihi binada iftar yemeği' -23 Nisan'da Başkan Yavaş koltuğu Arda ve Ayşegül kardeşlere bıraktı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 23 Nisan'da makam koltuğuna yetim kardeşler Arda ve Ayşegül oturdu.

23 Nisan hediyesi 'tarihi binada iftar yemeği'

-23 Nisan'da Başkan Yavaş koltuğu Arda ve Ayşegül kardeşlere bıraktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 23 Nisan'da makam koltuğuna yetim kardeşler Arda ve Ayşegül oturdu. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'la tanışmak isteyen kardeşler hem makam koltuğunu devraldı, hem de tarihi binada onlara özel iftar yemeğinde başkan Yavaş'la buluştu.

Öksüz ve yetimlere yönelik her yıl farklı projelere imza atan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş Ramazan ayı öncesi yazdığı mektupla çocuklardan hayallerini bir mektupla geri bildirmelerini istedi. Arda ve Ayşegül Coşgun kardeşlerin talebi ise Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'la tanışmak oldu.

Arda ve Ayşegül kardeşlerin mektubunu okuyan başkan Yavaş " İnsanımız ne kadar gani gönüllü. Belediye başkanı onlara mektup yazmış bir isteğiniz var mı demiş. Hayaliniz var mı? Onu gerçekleştirmek için size ne yapabiliriz diye sormuş. Onlar da sadece bizimle bir yemek yer misiniz? Sizinle tanışmak istiyoruz. Demiş. İnsanımızın güzelliği burada. Ne kadar kanaatkar, ne kadar iyi huylu. Allah bahtlarını açık eylesin. Biz de onlara eğitim hayatları boyunca destek olmaya çalışacağız" dedi.

Başkan Yavaş da çocukların bu isteği karşısında hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlamak hem de tanışma talebini yerine getirmek adına tarihi Kışla Müze Hanı onlara tahsis ederek ailece iftar yemeği hazırlattı. Günün belediye başkanlığı koltuğu da Arda ve Ayşegül kardeşlere devredildi. Makam aracıyla evlerinden alınan küçük başkanlar başkan Yavaş'la iftar yemeğini yedikten sonra makam koltuğunu devraldı.

Makam koltuğuna oturan Arda Coşgun'un başkanım var mı bir emriniz sorusuna cevabı ise " Hiçbir isteğim yok. Güzel bir gün geçirdik. Bizi düşünmeniz ve davet etmeniz yeter" oldu.

Arda Coşgun " Başkan nasıl olunuyormuş, işte onu merak ettiğim için yazdım başkanıma. İyi oluyormuş. Hoşuma gitti" dedi.

Günün anısına küçük başkanlar anı defterini de imzalamayı ihmal etmediler. "Çok güzel bir gündü. Her şey mükemmeldi. Çok teşekkür ederiz, bizi davet ettiğiniz için" yazdılar.

8. sınıf öğrencisi Ayşegül Coşgun ise " Başkanım mektup yazdı bize. Onunla görüşmek istedik. Neler yaptığını merak ettik. Çok güzeldi bizi düşünmesi yeter yani. Bugün hem bayramdı. Hem bizi gördü, hem bizimle tanıştığı için çok mutlu olduk. Hem bayramımızı falan kutladı. Çok güzel bir duygu" dedi.

Geleceğimizin emin ellerde olduğunu bir kez daha gördük

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da " Bugün de mektup yazdığımız çocuklarımızdan iki tanesi ile bir aile ama iki çocukla birlikteyiz. 23 Nisan'ı aslında burada sizinle tanışmak istiyorum, birlikte olmak istiyorum deyince biz de bunun karşılığı olarak tarihi Kışla Müze Han'da bir iftar vererek birlikte olduk. İftar yemeğini birlikte yemiş olduk. İnanın çok mutlu olduk. Hem Arda'yı tanımaktan hem Ayşegül'ü tanımaktan, hem de ailesini tanımaktan. Müthiş keyif aldık. O da bugün 23 Nisan dolayısı ile koltuğu da ona teslim ettik. Onun keyfini, dönerken falan orada rahat oluşu geleceğimizin aslında ne kadar emin ellerde olduğunu göstermekti. Hem 23 Nisan'ımız kutlu olsun, hem bir yetimin başını okşamak en güzel işlerden birisi, insana en büyük mutluluktan birisi. O mutluluğu da bugün bizler yaşamış olduk. Rabbim ülkemize dirlik düzenlik birlik versin. Geleceğimiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

23 Nisan hediyesi 'tarihi binada iftar yemeği'
23 Nisan hediyesi 'tarihi binada iftar yemeği'
23 Nisan hediyesi 'tarihi binada iftar yemeği'
23 Nisan hediyesi 'tarihi binada iftar yemeği'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT SEYMAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde çocuklarla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde çocuklarla buluştu
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Sergen Yalçın Fırat Aydınus Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 23 Nisan hediyesi 'tarihi binada iftar yemeği' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 01:37:01. #1.15#

title