23 Nisan gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı
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23 Nisan gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı

23 Nisan gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi, Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinden çıkamayan vatandaşlar için düzenlediği bir dizi etkinlikte kutladı.

Kartal Belediyesi, Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinden çıkamayan vatandaşlar için düzenlediği bir dizi etkinlikte kutladı. Kutlamalar kapsamında üstü açık gezi otobüsleri ile araçlar, balon ve Türk bayrakları ile süslendi, bando orkestraları ilçenin mahallelerini gezerek konser verdi. 

Kartal Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101'inci yılı ile 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel etkinlikler düzenledi. Çocuklar için düzenlenen online etkinliklerle de 23 Nisan ruhu, ilçenin tüm mahallelerine ve evlerine taşındı.

İlk olarak çelenk sunum töreni ile başlayan kutlamalar, ilerleyen saatlerde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in katılımı ile devam etti. Belediye tarafından düzenlenen 23 Nisan Resim ve Şiir Okuma Yarışması'nın ödül töreni de kutlamalar kapsamında gerçekleşti. Farklı yaş gruplarından çocukların eserlerinin değerlendirildiği yarışmada dereceye giren çocuklara ödülleri, Yüksel ve siyasi parti temsilcileri tarafından verildi.

MARŞLAR HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ

Başkan Gökhan Yüksel'in eşlik ettiği bir diğer etkinlikte ise üzerinde bando orkestraları bulunan 2 üstü açık gezi otobüsü, mahalleleri dolaştı. Etkinliğe katılan Klasik Otomobil Kulübü üyeleri de otomobilleri ile konvoy yaparak kutlamalara renk kattı.

Türk bayrakları ve balonlarla süslenen otomobillere vatandaşlar da ilgi gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların ve çocukların, pencerelerden ve balkonlardan eşlik ettiği etkinlikler sırasında, bando orkestraları da marşları ve şarkıları çaldı. Ellerindeki bayraklar ile evlerinin balkon ve pencerelerinden çalınan marşlara eşlik eden vatandaşlar, 101 yıllık gurur ve sevince ortak oldu.

VATANDAŞLARA BAYRAK HEDİYE EDİLDİ

Özel kostümler giyen bando ekiplerinin otobüsle geçişi sırasında çocuklar da büyük bir sevinç yaşadı ve evlerinden büyük bir coşku ile çalınan marşlara eşlik etti. Mini konserler sırasında belediye görevlileri, çocuklara Türk bayrakları hediye etti.

Tüm gün süren etkinliklerin ardından bir konuşma yapan  Yüksel, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşatmak için kutlamaları ilçenin tüm sokaklarına taşımaya karar verdiklerini söyledi. Online gerçekleşen satranç turnuvası, konser ve tiyatro oyunları gibi etkinlerin yanı sıra; bando orkestralarının yer aldığı otobüslerle kutlama coşkusunu evlerinden çıkamayan çocuklara ulaştırdıklarını belirten Başkan Gökhan Yüksel, en büyük dileklerinin bir sonraki 23 Nisan'ın sokaklarda, caddelerde, kalabalıklarla birlikte kutlanması olduğunu ve o zamana kadar pandeminin bitmesini umut ettiklerini söyledi.


23 Nisan gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı
23 Nisan gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı
23 Nisan gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı
23 Nisan gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı
23 Nisan gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı
23 Nisan gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı
23 Nisan gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı
23 Nisan gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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