23 Nisan Futbol Turnuvası'nda İzmir müsabakaları başladı - Haberler

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23 Nisan Futbol Turnuvası'nda İzmir müsabakaları başladı

AA, Ali Korkmaz - Spor
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23 Nisan Futbol Turnuvası'nda İzmir müsabakaları başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi öncülüğünde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" İzmir müsabakaları başladı.

İZMİR (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi öncülüğünde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" İzmir müsabakaları başladı.

Vizyon Spor Tesisleri'nde 11-13 yaş grubundan 43 erkek ve 7 kız ekibinin katıldığı organizasyon, 4 Mart'a kadar devam edecek. Turnuvanın İzmir ayağının ilk mücadelesinde başlama vuruşunu İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici yaptı.

Turnuvanın finalleri, 18-22 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor

23 Nisan, Türkiye, Futbol, İzmir, Spor, Haberler

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