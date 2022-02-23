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"Mahallede maç var" Düzce'de başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' organizasyonu düzenleniyor.

DÜZCE (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' organizasyonu düzenleniyor.

Spor sevgisi olan her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' müsabakaları, Düzce'de başladı.

22 Şubat – 03 Mart 2022 tarihleri arasında devam edecek olan ve Nurettin Zafer Stadında başlayan müsabakalara 12 takım katılıyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Spor

23 Nisan, Futbol, Düzce, TBMM, Spor, Haberler

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